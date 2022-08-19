Судебные приставы Самары конфисковали 520 штук рыболовных сетей

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Судебные приставы Железнодорожного района Самары конфисковали у предпринимателя 520 штук рыболовных сетей, изготовленных из синтетических материалов, ввоз которых запрещен на территорию Российской Федерации.

Продажей орудий для незаконного вылова водных биоресурсов местный житель занимался на одном их городских рынков. Установлено, мужчина незаконно реализовывал рыболовные сети, ввоз которых запрещен на территорию Российской Федерации согласно Федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Суд признал гражданина виновным по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена» и назначил наказание в виде штрафа с конфискацией рыболовных снастей.

Сотрудники Службы в рамках исполнительного производства конфисковали у мужчины рыболовные сети и передали их в Росимущество для дальнейшего уничтожения, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области