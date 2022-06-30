Суд в Москве отправил ректора РАНХиГС Мау под домашний арест по делу о хищении средств

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Тверской суд Москвы отправил ректора РАНХиГС Владимира Мау под домашний арест до 7 августа по делу о хищении более двадцати миллионов рублей у вуза, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг следователи управления МВД по Москве предъявили Мау обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что ранее это же уголовное дело возбудили против бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.

Следователь указал, что при избрании более мягкой меры пресечения Мау может скрыться, поскольку у него куплены билеты в Турцию на 2 июля. Задержанный, в свою очередь, заявил о наличии заявления на отпуск и документов, подтверждающих, что он едет за границу лечиться. Мау попросил отпустить его под залог в размере ущерба, а именно 21 миллиона рублей. При этом он отказался признать вину в предъявленном обвинении.

По месту жительства ректора в центре Москвы, а также в его рабочем кабинете прошли обыски. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

По версии следствия, Сергей Зуев, будучи директором Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.

Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. С 2018 по 2020 год они получали зарплату, что в итоге нанесло академии ущерб более чем в 20 миллионов рублей.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов