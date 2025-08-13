Сотрудниками УФСБ СО пресечена деятельность тольяттинца, причастного к изготовлению и сбыту наркотических средств 

106

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность тольяттинца, 1986 г.р., причастного к изготовлению и сбыту наркотических средств в особо крупном размере.

В октябре 2024 года он был задержан сотрудниками УФСБ при попытке перевозки наркотического средства с целью сбыта на территориях Самарской и Московской областей. В ходе обследования ручной клади задержанного обнаружено и изъято синтетическое наркотическое средство массой около 1,5 кг.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

Решением суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Самарской области