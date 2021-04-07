Сотрудникам самарской Госжилинспекции вынесен приговор за хищение более 7 млн рублей

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Октябрьским районным судом Самары 6 апреля объявлен приговор приговор бывшим сотрудникам ГЖИ Мельникову и Потапову за хищение свыше 7 000 000 рублей из бюджета Самарской области путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, сообщили в облпрокуратуре.

Установлено, что Мельников по распоряжению руководителя ГЖИ Абриталина в 2010 году назначен на должность главного консультанта Центрального управления контроля за сохранностью жилищного фонда Самарской области ГЖИ, а с 2015 года – на должность заместителя руководителя ГЖИ – руководителя Южного управления жилищного надзора.

Мельников в 2015 году вынес распоряжение о приеме на государственную гражданскую службу Самарской области в качестве специалиста 1 категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Потапова, который фактически обязанности по должности не выполнял, но ему начислялась заработная плата и другие положенные выплаты. Эти деньги Абриталин и Мельников безвозмездно обратили в свою ползу и пользу Потапова, отметили в прокуратуре.

Также Мельников по предварительной договоренности с Абриталиным подготавливал служебные записки о необходимости командировок в различные города России с целью выполнения своих должностных обязанностей.

Сведения о командировках не соответствовали действительности

Деньги за период якобы нахождения в командировке в качестве начисленной заработной платы и командировочных расходов (суточные, проезд, проживание) Абриталин, Мельников. и Потапов незаконно обращали в свою пользу, то есть похищали и распоряжались ими по своему усмотрению.

Судом назначено наказание: Мельникову – 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Потапову – 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Абриталин ранее осужден Октябрьским районным судом.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.

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