Я нашел ошибку
Главные новости:
Рабиа отметил, что судно было снято с мели исключительно гражданами Египта.
Усама Рабиа заявил, что ему поступали предложения отпилить переднюю часть контейнеровоза Ever Given
В конце 2020 года Маск рассказал, что предлагал Apple купить Tesla, но Кук отказался с ним встречаться и обсуждать предложение.
Тим Кук похвалил Илона Маска и Tesla
Дисквалификация спортсменов отсчитывается с 7 апреля 2021 года.
Олимпийские чемпионы легкоатлеты Сильнов и Антюх дисквалифицированы на четыре года
Заявление Зеленского о вступлении в НАТО как единственном способе завершить конфликт в Донбассе вызвало бурную реакцию читателей немецкой газеты Die Welt.
Немцы не поддерживают вступление Украины в НАТО
Подъемный кран мог упасть из-за сильного порыва ветра.
В Краснодаре рабочий погиб при падении строительного крана на месте возведения нового моста через реку Кубань
Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Сотрудникам самарской Госжилинспекции вынесен приговор за хищение более 7 млн рублей
И обсудить планы по развитию клуба.
Дмитрий Азаров встретился с игроками ФК «Крылья Советов», чтобы настроить на успешную игру с «Динамо»
Конфликт произошел во время коронации.
Конкурс красоты "Миссис Шри-Ланка — 2021" закончился потасовкой между победительницей и членом жюри
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.77
1.39
EUR 92.33
2.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Происшествия Криминал Советы юриста

Сотрудникам самарской Госжилинспекции вынесен приговор за хищение более 7 млн рублей

7 апреля 2021 21:15
178
Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Октябрьским районным судом Самары 6 апреля объявлен приговор приговор бывшим сотрудникам ГЖИ Мельникову и Потапову за хищение свыше 7 000 000 рублей из бюджета Самарской области путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, сообщили в облпрокуратуре.

Установлено, что Мельников по распоряжению руководителя ГЖИ Абриталина в 2010 году назначен на должность главного консультанта Центрального управления контроля за сохранностью жилищного фонда Самарской области ГЖИ, а с 2015 года – на должность заместителя руководителя ГЖИ – руководителя Южного управления жилищного надзора.

Мельников в 2015 году вынес распоряжение о приеме на государственную гражданскую службу Самарской области в качестве специалиста 1 категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Потапова, который фактически обязанности по должности не выполнял, но ему начислялась заработная плата и другие положенные выплаты. Эти деньги Абриталин и Мельников безвозмездно обратили в свою ползу и пользу Потапова, отметили в прокуратуре.

Также Мельников по предварительной договоренности с Абриталиным подготавливал служебные записки  о необходимости командировок в различные города России с целью выполнения своих должностных обязанностей.

Сведения о командировках не соответствовали действительности

Деньги за период якобы нахождения в командировке в качестве начисленной заработной платы и командировочных расходов (суточные, проезд, проживание) Абриталин, Мельников. и Потапов незаконно обращали в свою пользу, то есть похищали и распоряжались ими по своему усмотрению.

Судом назначено наказание: Мельникову – 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Потапову – 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Абриталин ранее осужден Октябрьским районным судом.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.

 

Фото:   pixabay

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Задача встречи – подвести итог сделанному в рамках празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году и определить планы работы в сфере сохранения исторической памяти на год 2021.
7 апреля 2021  19:21
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Организационного комитета «Победа»
Политика
193
В регионе еще не везде сошел снег, а пожарные подразделения уже начали выезжать на ликвидацию палов сухой травы.
7 апреля 2021  14:17
МЧС СО напоминает об опасности палов сухой травы и мусора
Общество
258
Самару посетят участники международной экспедиции Трудовая доблесть России. Резервы человечества»
7 апреля 2021  12:00
Самару посетят участники международной экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества»
Общество
289
В этом году две крупные магистрали Самары ждет капитальный ремонт
6 апреля 2021  12:31
В этом году две крупные магистрали Самары ждет капитальный ремонт
Транспорт
459
В Самарской области более 80% призывников по состоянию здоровья готовы к службе в армии
6 апреля 2021  11:59
В Самарской области более 80% призывников по состоянию здоровья готовы к службе в армии
Экология
371
Весь список