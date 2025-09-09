Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий

134

Следственным отделом Жигулевска возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера территориального филиала акционерного общества, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2023 году между филиалом организации, в котором работал подозреваемый, и коммерческой организацией заключен договор подряда на расчистке охранных зон высоковольтных и распределительных сетей от древесно-кустарниковой растительности на общую сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей. В целях получения премиального вознаграждения за своевременное исполнения договорных обязательств подозреваемым были подписаны акты о приемке якобы выполненных работ при фактическом отсутствии их выполнения, что повлекло перечисление указанных денежных средств регионального бюджета на расчетный счет организации.

В дальнейшем в целях сокрытия своей противоправной деятельности подозреваемый принудил подчиненных ему сотрудников осуществить расчистку охранных зон, которые в рамках договора должны были быть расчищены силами подрядной организации.

В рамках расследования уголовного дела проведены осмотры места происшествия, проведены обыска, допрошены свидетели, а так же будет дана правовая оценка действиям подрядчика. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.