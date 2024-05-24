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Сотовые телефоны не попали в следственный изолятор №1

24 мая 2024 14:04
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Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом в кабине автомобиля, а именно внутри обшивки сиденья.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области пресекли доставку запрещенных предметов на режимную территорию, обнаружив их в автомобиле, следовавшем в учреждение.

При досмотре транспортного средства ГАЗ сотрудники СИЗО-1 нашли и изъяли 2 мобильных телефона и 2 USB провода. Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом в кабине автомобиля, а именно внутри обшивки сиденья.

По данному факту проводится проверка.

Напоминаем, что передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой ответственность по статье 19.12 КоАП РФ, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

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