Сотовые телефоны не попали в следственный изолятор №1

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В ходе реализации оперативной информации сотрудники СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области пресекли доставку запрещенных предметов на режимную территорию, обнаружив их в автомобиле, следовавшем в учреждение.



При досмотре транспортного средства ГАЗ сотрудники СИЗО-1 нашли и изъяли 2 мобильных телефона и 2 USB провода. Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом в кабине автомобиля, а именно внутри обшивки сиденья.



По данному факту проводится проверка.



Напоминаем, что передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой ответственность по статье 19.12 КоАП РФ, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО