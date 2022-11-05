СКР сообщил о задержании двух человек после пожара с жертвами в Костроме

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После пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме задержаны подозреваемый в использовании пиротехнического средства в помещении и директор фирмы, которая организовывала работу заведения. Об этом 5 ноября заявили в Следственном комитете РФ, пишут "Известия".

Уточняется, что мужчина задержан по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а директор — по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» произошел в ночь на субботу. В ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин запустил устройство «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра. Погибли 13 человек.

Один из пострадавших рассказал «Известиям», что в здании не было эвакуационных выходов. В МЧС сообщили, что не проводили проверок в «Полигоне», поскольку его собственником являлся индивидуальный предприниматель, относящийся к категории микропредприятия. В то же время депутат Госдумы Анатолий Выборный в беседе с «Известиями» подчеркнул, что даже малый и микробизнес не освобожден от противопожарных проверок.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников объявил 7 ноября в регионе днем траура по погибшим. По его словам, дана команда помочь родственникам погибших в организации похорон.

Фото: СК РФ/"Известия"