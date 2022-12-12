СК России сообщил о задержании прораба и сварщика по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

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По делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки" задержали прораба и сварщика, их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета России по Московской области.

"Задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в городе Химки и гибели человека", — говорится в заявлении.

Уточняется, что следователи провели осмотр здания гипермаркета и прилегающей к нему территории с применением криминалистической техники, в том числе квадрокоптера. По делу допросили более 30 свидетелей, а также провели осмотр автомобилей, находящихся на стоянке возле ТЦ.

Кроме того, сотрудники СК изъяли десять системных блоков и шесть серверов, сварочный аппарат, электродержатель, техническую документацию здания и строительной организации, осуществляющей ремонтные работы. Они также провели обыски и назначили судебно-медицинскую, пожарно-техническую и взрывотехническую экспертизы.

Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в магазине OBI в ТЦ "Мега Химки" рано утром 9 декабря. В результате происшествия гипермаркет OBI почти полностью сгорел. Основное здание торгового центра не пострадало. Погиб охранник гипермаркета.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов