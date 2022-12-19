Семь лет колонии назначил суд дочери экс-мэра Самары по делу о вымогательстве

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Ленинский районный суд Самары приговорил к семи годам в колонии общего режима дочь экс-мэра Самары Людмилу Тархову по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

По версии следствия, в декабре 2020 года Тархова получила сведения, распространение которых могло бы навредить репутации депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Действуя в целях получения материальной выгоды, обвиняемая неоднократно организовывала встречи с Милеевым, на которых требовала передать 200 млн рублей под угрозой распространения в интернете имеющихся у нее данных. В июле 2021 года после получения денег обвиняемая была задержана сотрудниками регионального УФСБ России в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий.

Адвокат Тарховой Андрей Карномазов сообщил журналистам, что сторона защиты намерена обжаловать это решение.

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