Самарские таможенники задержали фуру с кроссовками с логотипами дорогих брендов

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В районе села Большая Черниговка мобильной группой Самарской таможни было задержано грузовое транспортное средство, которое направлялось из Республики Казахстан в Москву. Согласно информации, поступившей от сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области, фура проследовала через пункт пропуска МАПП «Маштаково». В грузовом отсеке перевозилась обувь.

В соответствии с таможенным законодательством государств-членов ЕАЭС, таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, включенные в единый реестр объектов интеллектуальной собственности.

В ходе таможенного досмотра таможенниками было выявлено порядка 11 тысяч пар кроссовок известных брендов NIKE, ADIDAS, REEBOK.

Правообладатели товарных знаков подтвердили признаки контрафактности и незаконного использования объектов интеллектуальной собственности. Компания NIKE оценила ущерб в 12 млн рублей. Компания ADIDAS подтвердила ущерб за незаконное использование товарных знаков «ADIDAS» и «REEBOK» общим размером 76 млн рублей.

Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовных дел по ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб).

За 6 месяцев 2021 года мобильными группами Самарской таможни выявлено 685 автотранспортных средств с нарушениями. Общее количество выявленных товаров с признаками контрафакта составило порядка 800 тыс. единиц.