Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз в Казахстан 20 тонн топлива

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Мобильная группа Самарской таможни в пункте пропуска МАПП «Сагарчин» (Оренбургская область) задержала грузовое транспортное средство. Водитель пытался незаконно вывезти в Республику Казахстан 20 тонн смазочных масел.

Всего было обнаружено 4 бочки и 4404 жестяные канистры с моторным маслом, а также 1200 жестяных канистр с трансмиссионным маслом. На момент пересечения государственной границы России декларация в таможенные органы не подавалась.

Рыночная стоимость смазочных масел превысила 12 млн рублей.

В отношении фирмы-отправителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России – недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Расследование продолжается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни