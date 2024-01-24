Самарчанка за мошенничество при получении социальных выплат, предстанет перед судом

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Следственным отделом по Промышленному району Самары расследование уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве.

В 2021 женщина предоставила в районное подразделение центра социального обслуживания населения недостоверные сведения о прохождении обучения в образовательном частном учреждении дополнительного профессионального образования и о приобретении оборудования, необходимого для осуществления типографских услуг, получив социальную выплату в размере 280 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.