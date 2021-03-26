Самарчанка, незаконно завладевшая квартирой воспитанника социального учреждения, будет отвечать перед судом

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31-летняя местная жительница обвиняется по двум статьям "Мошенничество" и "Незаконное лишение человека свободы".

24 марта 2020 года по федеральному телеканалу вышел сюжет о том, что в Самаре у бывшего воспитанника социального учреждения мошенническим путем была изъята квартира, предоставленная государством. По данному факту следственным отделом проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в конце декабря 2019 года обвиняемая, узнав о том, что бывший воспитанник социального учреждения является социально незащищенным и юридически неграмотным, сообщила ему о том, что ему в честь Дня рождения положен подарок в виде безвозмездного кредита, за который ему не нужно будет платить деньги. Введя в заблуждение мужчину, злоумышленница заключила кредитный договор с банком от его имени и получила более 118 тысяч рублей, из которых 50 тысяч отдала бывшему воспитаннику социального учреждения, а 68 тысяч оставила себе. При этом мужчина, оставался должен банку по кредитному договору около 118 тысяч рублей, а также проценты за пользование кредитом.

В январе 2020 года обвиняемая, желая незаконно завладеть квартирой мужчины, вывезла его в арендованную ей квартиру, где оставила более чем на 12 часов, предварительно закрыв входную дверь, чтобы у мужчины не было возможно выйти или обратиться к полицейским. В это время злоумышленница заключила договор купли – продажи квартиры потерпевшего, получив с покупателей 690 тысяч рублей. Бывшему воспитаннику социального учреждения обвиняемая пообещала купить другую квартиру, однако делать этого не собиралась.

Было доказано, что в настоящее время и в период юридически значимых событий потерпевший не был способен понимать характер и значение совершаемых в отношении него преступных действий. Это позволило признать указанную сделку недействительной и применить реституцию, возвратив квартиру в собственность потерпевшему.

Уголовное дело направлено в федеральный суд Промышленного района Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ СО.