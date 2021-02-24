Россиянин засудил банк за "любопытство"

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Житель Кемеровской области отсудил компенсацию у банка, который незаконно запрашивал его кредитную историю, передает РИА Новости. Об этом сообщается на сайте Мариинского городского суда.

Отмечается, что финансовая организация без его согласия обращалась за информацией о нем в бюро кредитных историй более десяти раз с 2016 по 2019 год. Среди целей запросов — "просмотр счета", "кредитная карта", "потребительский кредит".

Узнав это, мужчина обратился в Службу защиты прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ. Проверка подтвердила этот факт, однако, как указывалось, запросы сформировались в "результате технического сбоя", а не намеренно.

Тем не менее в действиях банка усмотрели состав административного правонарушения. За это финансовую организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Моральный вред мужчина оценил в 47,5 тысячи рублей. Суд посчитал, что права пострадавшего на охрану частной жизни были нарушены, но обязал банк выплатить мужчине пять тысяч рублей.

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов