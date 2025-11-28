Я нашел ошибку
В случае дальнейшего невыполнения требований мессенджер будет полностью заблокирован в России, указали в ведомстве.
Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp
Расписание показов. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
В самарском кинотеатре «Художественный» пройдут открытые кинопоказы фильмов «Бриллиантовой бабочки»
В Самаре на улице Дачной выполнят устройство ливневой канализации открытым способом. По указанному участку движение общественного транспорта не осуществляется.
Движение транспорта в Самаре временно ограничат на участке улицы Дачной
С сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров, среди которых - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%
Участники покажут навыки по 27 компетенциям основной возрастной категории и трём компетенциям юниоров, в четырёх из них выступят конкурсанты из Самарской области.
Сборная Самарской области отправилась на финал чемпионата «Профессионалы»
Его спасение рассматривают как символ надежды, что остаются выжившие. После пожара сотни человек числятся пропавшими без вести.
Мужчина с 16-го этажа чудом спасся во время пожара в жилом комплексе в Гонконге
С октября размер штрафов за такие нарушения увеличен: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.
️В Красноглинском районе Самары составили 32 протокола за препятствие вывозу мусора
Гребля на тренажерах - это зимняя дисциплина гребного спорта, позволяющая спортсменам поддерживать форму на протяжении всего года. 
В СК «Локомотив» состоялись ежегодные соревнования по гребле-индор
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp

В случае дальнейшего невыполнения требований мессенджер будет полностью заблокирован в России, указали в ведомстве.

Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в России из-за нарушения законодательства. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

В сообщении говорится, что "WhatsApp продолжает нарушать" законодательство России. "WhatsApp не выполняет требования", которые направлены на пресечение и предупреждение совершения преступлений на территории страны. В связи с этим Роскомнадзор осуществляет последовательный ввод ограничительных мер в отношении мессенджера. Введение ограничений в отношении WhatsApp продолжат, сообщили в Роскомнадзоре.

В случае дальнейшего невыполнения требований мессенджер будет полностью заблокирован в России, указали в ведомстве.

 

Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
260
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
286
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
306
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
2065
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
1096
