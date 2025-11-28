Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в России из-за нарушения законодательства. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

В сообщении говорится, что "WhatsApp продолжает нарушать" законодательство России. "WhatsApp не выполняет требования", которые направлены на пресечение и предупреждение совершения преступлений на территории страны. В связи с этим Роскомнадзор осуществляет последовательный ввод ограничительных мер в отношении мессенджера. Введение ограничений в отношении WhatsApp продолжат, сообщили в Роскомнадзоре.

В случае дальнейшего невыполнения требований мессенджер будет полностью заблокирован в России, указали в ведомстве.

