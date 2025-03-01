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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Путин подписал закон, запрещающий арест женщин с детьми и тяжелобольных граждан

1 марта 2025 20:33
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Изменения будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ.

Путин подписал закон, которым вводится запрет на заключение под стражу тяжелобольных подозреваемых и женщин с детьми. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет "Газета.Ru".

Документ также ограничивает возможность заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений ненасильственного характера. Арест этих лиц будет возможен только при совершении ими преступлений средней тяжести с применением насилия или угрозой его применения, а также тяжкого или особо тяжкого преступления при невозможности применения более мягкой меры пресечения.

Изменения будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ.

 

Фото:  freepik.com

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