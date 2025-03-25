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Против бывшей жены отца мальчика, покусанного хаски в Сочи, возбудили уголовное дело

25 марта 2025 22:44
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Дело о краже собранных на лечение мальчика 3 миллионов рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже собранных на лечение 3 миллионов рублей в отношении бывшей жены отца девятилетнего мальчика, на которого напали собаки в сочинском СНТ "Авиатор", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

По словам отца мальчика Валентина Королёва, сразу после трагедии друзья помогли ему открыть накопительный счёт. Всего на лечение удалось собрать более 6 миллионов рублей, из которых 3 миллиона сняла бывшая жена, имевшая доступ к счетам.

"Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража". В настоящий момент она доставлена в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - написала Волк в Telegram-канале.

По предварительным данным, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе признал вину, рассказав, что не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили.

Пострадавший ребенок находится в центре Пирогова в Москве. Первый этап реконструктивно-пластической операции прошел 18 марта. Мальчику, по словам отца, в течение 14 часов пришивали верхнюю губу и щеки, следующим этапом станет восстановление носа.

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