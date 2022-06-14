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Прокуроры Самарской области 14-15 июня проверят работу коллекторов

14 июня 2022 11:51
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Прокуроры Самарской области 14-15 июня проверят работу коллекторов

Во вторник и среду во всех крупных городах региона пройдут личные приемы по вопросам взыскания просроченной задолженности.

Как сообщает прокуратура Самарской области, 14-15 июня в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Новокуйбышевске и Сызрани проводится личный прием граждан по вопросам работы коллекторских агентств и иных организаций при взыскании просроченной задолженности. Нарушениями прав граждан при осуществлении этих процессов лично займутся прокуроры всех вышеперечисленных городов.

Надзорное ведомство публикует и графики личных приемов.

Так, в прокуратуре Самары (улица Красноармейская, 32) на коллекторов  можно будет пожаловаться 15 июня с 10.00 до 13.00, в Тольятти (улица Юбилейная, 31з) – 14 июня с 10.00 до 11.00.

Прокурор Чапаевска ждет пострадавших от коллекторов граждан 14 июня с 12.00 до 13.00 по адресу: улица Пролетарская, 7. В тот же день, с 11.00 до 13.00, пройдет личный прием в прокуратуре Новокуйбышевска (улица Коммунистическая, 37). 14 июня с 15.00 до 17.00 – время личного приема в прокуратуре Сызрани (улица Ульяновская, 93).

Запись на прием и справки по телефону 332-29-44, 333-54-28 (отдел по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Самарской области).

Кроме того, в надзорном ведомстве работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам нарушений прав граждан коллекторскими агентствами и иными организациями при взыскании просроченной задолженности, пишет Обозрение.

Телефоны «горячей линии»:
— в рабочее время 333-54-38, 333-30-18;
— круглосуточно 340-61-78 (дежурный прокурор).

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