Полицейские региона задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

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К сотрудникам полиции от неравнодушных граждан поступила информация о том, что безработный, ранее судимый житель Тольятти 1988 года рождения может быть причастен к изготовлению и сбыту наркотических средств.



С целью проверки полученных сведений сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами ГУНК МВД России и при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии по Самарской области в присутствии понятых произведены обысковые мероприятия в частном доме подозреваемого и прилегающих надворных постройках, расположенных в Челно-Вершинском районе. В ходе мероприятий было обнаружена и изъята различная тара с порошкообразной смесью.



Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – мефедрон, общей массой более 3 800 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.



Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по г. Самаре в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере).



По ходатайству следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех фактов противоправной деятельности и соучастников подозреваемого, расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СОмм