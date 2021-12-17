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Полицейские Ставропольского района изъяли почти 2 килограмма наркотиков у водителя из Краснодарского края

17 декабря 2021 23:48
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Возбуждено уголовное дело.

14 декабря на 17 километре автодороги М-5 «Волжский-Курумоч» в ходе патрулирования сотрудниками ОМВД  Ставропольского района был замечен автомобиль с номерами другого региона, стоящий около леса. Сотрудники полиции во время проверки документов водителя заметили, что мужчина сильно занервничал, в связи с чем было принято решение о проведении досмотра автомобиля.

В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 15 пакетиков с мефедроном общей массой 1 килограмм 700 граммов, что относится к особо крупному размеру.

По информации оперативников, подозреваемый – 42-летний уроженец города Норильск, проживающий в городе Армавир. Ранее мужчины был судим за незаконный оборот наркотиков. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что направлялся из Краснодара в Москву проездом через Самарскую область. Наркотики приобрел с целью последующего сбыта через тайники-закладки на территории Самары и Тольятти.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Мужчина заключен под стражу. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению причастности задержанного к аналогичным преступлениям, а также каналы поставки наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД СО

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