Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
Первый в России приговор коллектору вынесен в Краснодаре

31 октября 2025 17:11
Суд назначил 300 тыс. рублей штрафа коллектору, который угрожал убийством директору предприятия в Оренбурге, если тот не погасит просроченную задолженность по кредиту одного из работников.

В России вынесли первый в истории приговор по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РБК.

Как рассказала Волк, директор одного из предприятий в Оренбурге обратился в полицию и сообщил, что с ним связался неизвестный, представившись специалистом по взысканию просроченной задолженности.

По словам звонившего, один из сотрудников оренбургского предприятия задолжал по кредиту, а в качестве поручителя указал своего руководителя. После этого мужчина потребовал от главы организации вернуть деньги и угрожал в случае непогашения долга убить его и его близких родственников.

Оренбургские полицейские установили и задержали звонившего. Им оказался 38-летний житель Краснодара, сотрудник коллекторской организации. В ходе обыска по месту его проживания изъяты смартфоны и сим-карты. Фоноскопическая экспертиза подтвердила, что именно он звонил потерпевшему.

Суд в Краснодаре назначил наказание в виде штрафа в 300 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

 

Фото:  pxhere.com

