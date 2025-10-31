Первый в России приговор коллектору вынесен в Краснодаре

123

В России вынесли первый в истории приговор по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РБК.

Как рассказала Волк, директор одного из предприятий в Оренбурге обратился в полицию и сообщил, что с ним связался неизвестный, представившись специалистом по взысканию просроченной задолженности.

По словам звонившего, один из сотрудников оренбургского предприятия задолжал по кредиту, а в качестве поручителя указал своего руководителя. После этого мужчина потребовал от главы организации вернуть деньги и угрожал в случае непогашения долга убить его и его близких родственников.

Оренбургские полицейские установили и задержали звонившего. Им оказался 38-летний житель Краснодара, сотрудник коллекторской организации. В ходе обыска по месту его проживания изъяты смартфоны и сим-карты. Фоноскопическая экспертиза подтвердила, что именно он звонил потерпевшему.

Суд в Краснодаре назначил наказание в виде штрафа в 300 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Фото: pxhere.com