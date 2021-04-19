Наложен арест на недвижимость и деньги по делу экс-губернатора Ивана Белозерцева

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Наложен арест на недвижимость в Ялте, Московской и Пензенской областях, принадлежащую фигурантам дела экс-губернатора Ивана Белозерцева и их родственникам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

"Разрешено наложение ареста на деньги в разной валюте, изъятые в ходе обысков, и недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте", - сказала она.

Софинская уточнила, что имущество принадлежит Белозерцеву, его родственникам, а также супругам Шпигель.

Бывший губернатор Пензенской области Белозерцев проходит вместе с экс-сенатором Борисом Шпигелем и другими фигурантами по громкому делу о коррупции. Все шесть обвиняемых заключены в СИЗО.

После задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда