Начальник хозотдела Нефтегорской больницы в суде ответит за гибель пациентки при падении в шахту лифта

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Богатовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении начальника хозяйственного отдела ГБУЗ «Нефтегорская центральная районная больница», обвиняемого в халатности.

В феврале 2020 года пациентка больницы упала в шахту лифта, получив травмы, несовместимые с жизнью.

"По версии следствия, происшествие произошло по вине обвиняемого, который являясь лицом, ответственным за эксплуатацию находящегося в районной больнице лифта, зная о несоответствии лифтового оборудования общим требованиям технической безопасности, не организовал его безопасную эксплуатацию", - сообщили в пресс-служба СУ СК РФ СО.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нефтегорский районный суд Самарской области.