На трассе М-5 судебные приставы Октябрьска арестовали тягач должницы за долги

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Судебные приставы Октябрьска арестовали тягач с полуприцепом за уклонение его владелицей уплаты долга в 93 тысячи рублей. Девушка накопила 18 штрафов перед Ространснадзором, а также уклонялась от погашения задолженности по коммунальным платежам.

Согласно исполнительным документам девушка является владелицей большегруза и регулярно получает штрафы за нарушение правил использования систем взимания платы и правил дорожного движения. Кроме того, у девушки имеются долги за неоплаченные коммунальные услуги.

Должница была уведомлена о возбужденных в отношении нее исполнительных производствах, которые позже были объединены судебным приставом-исполнителем в сводное. Требования о явке на прием к сотруднику Службы должница также игнорировала, по месту регистрации не появлялась.

Выйти на контакт с девушкой все же удалось. Во время совместного рейдового мероприятия сотрудниками ГИБДД было остановлено автотранспортное средство, принадлежащее должнице. За рулем тягача находился мужчина, арендовавший его у скрывающейся неплательщицы. Судебные приставы пояснили водителю, что данное автотранспортное средство будет арестовано и изъято в счет погашения задолженности, и попросили связаться с владелицей для разъяснения ситуации. Девушка незамедлительно запросила у судебных приставов реквизиты и оплатила долг в полном объеме, в том числе и исполнительский сбор.

Все ограничения в отношении девушки были сняты, рассказали в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Фото: УФССП России по Самарской области