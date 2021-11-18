Министру культуры Крыма Новосельской предъявили обвинения в получении взятки в 25 миллионов рублей

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Министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры Республики Крым Веры Новосельской по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. <...> Она задержана", — сказали в пресс-службе Следственного комитета.

Речь идет о нарушениях при реконструкции Театра кукол в Симферополе. По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемой, добавили в СК.

Старое здание Театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив городской администрации. Его признали аварийным и снесли в начале 2018 года.

На новое здание, как заявляла Новосельская еще в 2017-м, планировалось потратить более миллиарда рублей, но его так и не ввели в эксплуатацию. По данным СМИ, договор с подрядчиком расторгли в прошлом году.

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