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Казанский стрелок арестован на два месяца

12 мая 2021 19:34
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Ильназ Галявиев полностью признал вину.

Суд Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу №175 Ильназа Галявиева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 11 июля 2021 года", - огласил решение судья.

По словам прокурора, Галявиев полностью признал вину в совершении преступления.

Зампрокурора Республики Татарстан Алексей Заика в ходе судебного заседания сообщил, что экспертиза, которая определит вменяемость обвиняемого в стрельбе в Казани Ильназа Галявиева продлится как минимум два месяца.

Галявиев в ходе заседания заявил, что согласен с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Суд разрешил присутствие СМИ на заседании по избранию меры пресечения Галявиеву. Обвиняемый не возражал. Перед заседанием журналисты пытались задать ему вопросы, он не ответил ни на один.

 

Фото:   Егор Алеев/ТАСС

Теги: арест казачество стрелок

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