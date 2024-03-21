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Госдума ужесточила ответственность за спам-звонки и нарушения в рекламе займов

21 марта 2024 21:04
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По новым правилам, за нарушение закона о рекламе, распространяемой через устройства связи, будут грозить штрафы.

Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов без указания полной стоимости, передает РИА Новости.

По новым правилам, за нарушение закона о рекламе, распространяемой через устройства связи, будут грозить штрафы: для физлиц от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 100 000 рублей, для компаний — от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Так, рекламные материалы, связанные с выдачей кредитов или займов, должны содержать диапазон их полной стоимости. Причем эту информацию запрещается публиковать более мелким шрифтом, чем процентные ставки.

Штраф за нарушение для МФО составит от 600 000 до 1 600 000 рублей, а для их сотрудников — от 40 000 до 100 000 рублей.

Такая же ответственность вводится и для кредитных организаций за неправомерную рекламу. Речь идет о публикациях с указанием хотя бы одного условия, влияющего на стоимость кредита, без указания всех остальных условий.

Новый закон должен вступить в силу через десять дней после официального опубликования.

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