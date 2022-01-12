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Госавтоинспекция Самарской области информирует об изменениях в УК РФ

12 января 2022 15:56
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10 января 2022 года вступили в силу изменения в ст.264² Уголовного Кодекса Российской Федерации.

10 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 458-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".

Теперь, в случае превышения водителем установленной скорости движения транспортного средства более чем на 60 километров в час и выезд в нарушение ПДД РФ на полосу встречного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами за данные нарушения ранее, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. И все это с лишением права    занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Кроме того, в случае, если водитель уже имеет судимость за совершение вышеуказанных деяний, наказывается  штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.  И все это с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, но уже на срок до шести лет

Стоит отметить, что действие настоящей статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, или средствами фотосъемки, киносъемки и видеозаписи, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:    УГИБДД СО

Теги: ГИБДД

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