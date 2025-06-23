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Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по факту мошенничества при продаже автомобилей жителям региона

23 июня 2025 21:24
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Сейчас салон закрыт, люди обратились в суд за защитой своих прав, однако деньги им никто не возвращает.

Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по факту мошеннических действий при продаже автомобилей жителям Самарской области.

В СМИи сообщалось, что в Самаре десятки граждан пострадали в результате мошеннических действий сотрудников автосалона, принудивших их заключить сделки по приобретению автомобилей на невыгодных  условиях по завышенным ценам, а в ряде случаев - ненадлежащего качества. Сейчас салон закрыт, люди обратились в суд за защитой своих прав, однако деньги им никто не возвращает.

Следственными органами СК России по Самарской области организована проверка по факту мошенничества.

По поручению Председателя Следственного комитета руководителем СУ по Самарской области Олейником П.М. будет представлен доклад о ходе проверки, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Самара

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