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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Двух самарцев осудили за убийство знакомого из-за квартиры в Самаре

3 июля 2023 20:35
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Одному из них назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, второму – 15 лет лишения свободы.

Доказательства, собранные сотрудниками Советского межрайонного следственного отдела признаны судом достаточными для вынесения приговора двоим жителям региона.

Установлено, что в феврале 2019 года двое осужденных совместно с их общим знакомым решили продать принадлежащую последнему квартиру, расположенную в центре областной столицы, а на вырученные денежные средства развивать бизнес по продаже антикварных предметов. В целях реализации задуманного ими был подыскан покупатель, с которым  в последствие заключен договор купли – продажи жилого помещения на общую сумму 4 миллиона 100 тысяч рублей. После оформления необходимых документов данные денежные средства были переданы продавцом одному из осужденных, с которым у него сложились доверительные отношения, на ответственное хранение.

В целях присвоения данных денежных средств осужденные вступили в преступный сговор и спланировали убийство своего знакомого, выступавшего продавцом. Местом совершения преступления была выбрана лесополоса, расположенная за пределами региона, а именно в Хвалынском районе Саратовской области. Сообщники тщательно подготовились к совершению преступления: приготовили топор и веревку, с помощью которой предполагалось удушение потерпевшего, а также сменную одежду.

Действуя во исполнение задуманного, мужчины под вымышленным предлогом вывезли потерпевшего на такси до места совершения преступления, после чего, расплатившись с водителем, проследовали вглубь лесополосы. Далее, один из осужденных нанес мужчине удар по голове топором, после чего орудие совершения преступления выпало у него из рук, однако, его сообщник продолжил реализовывать преступный умысел и нанес потерпевшему еще несколькоударов по голове. В результате полученных травм потерпевший скончался, после чего осужденныеприкрыли тело ветками деревьев и снегом и скрылись с места преступления, переодевшись в заранее подготовленную одежду. Деньгами погибшего мужчины распорядились по своему усмотрению.

Судом мужчины признаны виновными в совершении указанных преступлений, одному из них назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, его сообщнику – 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:    пресс-служба СУ СКР СО

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