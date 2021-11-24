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Догхантер, покалечивший пса в присутствии детей в Самаре, понесет уголовную ответственность

24 ноября 2021 22:00
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Региональная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными».

После обращения депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна региональная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» в связи с резонансным происшествием на Волжском проспекте в областной столице.

В начале ноября во дворе дома № 45 предположительно один из жителей выстрелил из пневматического оружия и повредил позвоночник дворовому псу Рыжику. Как рассказала Александру Хинштейну в соцсетях самарчанка Мария Гафурова, выстрел был произведен из окна дома вблизи детской площадки в дневное время: «Этот вопиющий случай произошел во дворе старейшей в городе Детской музыкальной школы им. М.И.Глинки, где гуляют дети».

«Жители дома, услышав пронзительный визг собаки, сразу бросились к окнам и увидели страшную картину: окровавленный пес ползет на двух передних лапах через дорогу на городскую набережную.  В шоковом состоянии собака добралась до пляжа, где попыталась спрятаться. Всю эту жуткую картину наблюдали дети, подростки и гости города Самара, которые гуляли в этот момент на набережной Волги», — говорит Мария Гафурова.

Затем неравнодушные соседи отвезли собаку в клинику, где ей сделали операцию. Затем животное забрали домой.

«Сейчас для всех нас —  жителей Самары, крайне важно, чтобы  человек, совершивший это жестокое преступление, был наказан по всей строгости закона. Страшно, ведь сегодня этот мужчина стреляет по собакам, а завтра может начать стрелять в людей», — заявила самарчанка.

Александр Хинштейн направил обращения в полицию и прокурору области, после чего вскоре было возбуждено уголовное дело. Процесс стартовал в отношении неустановленного лица. В ближайшее время будет произведено дознание. Депутат держит ситуацию на личном контроле, передает hinshtein.ru.

 

Фото:   hinshtein.ru

Теги: Уголовное дело

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