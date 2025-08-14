Я нашел ошибку
Основными причинами происшествий являются хождение по путям в неустановленном месте перед идущим поездом и нахождение на железной дороге в нетрезвом состоянии. 
Число травмированных граждан на КбшЖД снизилось на 14% в январе – июле
Заменили 400 метров трубопроводов на станции водоподготовки.
«РКС-Самара» обновили внутренние трубопроводы и запорную арматуру на  городской водопроводной станции
Следственными органами СК Самарской области расследовалось уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Делом самарской пенсионерки, обманутой при продаже квартиры, заинтересовался СК РФ 
Это позволит жителям голосовать по вопросам управления домом через ГИС ЖКХ в отделениях МФЦ, что повысит удобство в управлении жилищным фондом.
ГЖИ Самарской области заключила соглашение с МФЦ
Губернатор подчеркнул: принято окончательное решение о строительстве гимнастического центра в Тольятти.
Губернатор Федорищев обсудил с олимпийским чемпионом Алексеем Немовым строительство «Немов-центра»
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.6
-0.27
EUR 93.39
0.53
Делом самарской пенсионерки, обманутой при продаже квартиры, заинтересовался СК РФ 

14 августа 2025 15:57
72
Следственными органами СК Самарской области расследовалось уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В средствах массовой информации сообщается, что в 2022 году в городе Самаре пожилую женщину мошенническим путем заставили продать принадлежавшую ей квартиру по заниженной стоимости, не заплатив при этом денежные средства. Родственникам в судебном порядке удалось признать сделку купли-продажи недействительной, однако, по их словам, к уголовной ответственности до настоящего времени никто не привлечен, следствие приобрело затяжной характер.

Следственными органами СК России по Самарской области расследовалось уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Глава ведомства Бастрыкин А.И. запросил у руководителя СУ по Самарской области Олейника П.М. доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации.

