Делом самарской пенсионерки, обманутой при продаже квартиры, заинтересовался СК РФ 

72

В средствах массовой информации сообщается, что в 2022 году в городе Самаре пожилую женщину мошенническим путем заставили продать принадлежавшую ей квартиру по заниженной стоимости, не заплатив при этом денежные средства. Родственникам в судебном порядке удалось признать сделку купли-продажи недействительной, однако, по их словам, к уголовной ответственности до настоящего времени никто не привлечен, следствие приобрело затяжной характер.



Следственными органами СК России по Самарской области расследовалось уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



Глава ведомства Бастрыкин А.И. запросил у руководителя СУ по Самарской области Олейника П.М. доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации.