Бывший сотрудник Самарской таможни понесет наказание за свое бездействие

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Отделом по противодействию коррупции Самарской таможни во взаимодействии с УФСБ по Самарской области и Самарским следственным отделом Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России выявлен факт превышения должностных полномочий сотрудником Самарской таможни. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Установлено, что будучи сотрудником Самарской таможни, им не были предприняты меры по предотвращению перемещения запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации товаров. В результате проведенной проверки должностное лицо было уволено из таможенных органов.

Товар задержан, нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы, расследование продолжается.