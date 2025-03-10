Блогера Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля

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Блогера Александру Митрошину, обвиняемую в легализации денежных средств в особо крупном размере, отправили под домашний арест до 24 апреля, пишут «Известия».

По словам адвоката Митрошиной, защита не будет обжаловать решение суда о домашнем аресте.

Девушке запретили пользоваться интернетом и другими средствами связи. Митрошина признала вину в полном объеме и заявила, что не собирается препятствовать следствию. По утверждению блогера, она не знала, что покупка квартиры имеет отношение к легализации денежных средств.

Фото: pxhere.com