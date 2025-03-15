Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жителей Смышляевки

89

В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» размещено обращение жительницы поселка Смышляевка о несогласии с ходом установления обстоятельств нарушения прав жителей улицы Южной.

В 2021 году земельный участок, где должна быть расположена подъездная дорога, передан администрацией в частную собственность, после чего на нем возведен жилой дом. В связи с отсутствием альтернативных путей своевременное прибытие экстренных служб затруднено, граждане не могут проехать к своим домовладениям. Обращения в администрацию результатов не принесли, местным жителям предлагают построить дорогу за свой счет.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Владимировичу Воеводину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.