Александр Бастрыкин  затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращениями о нарушении прав дольщиков в Самаре

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"В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» вновь сообщается о нарушении прав участников долевого строительства ЖК «Новая Заря» в городе Самаре. Более 20 лет около 250 семей не могут получить приобретенные ими квартиры, объект в эксплуатацию не введен, компания-застройщик неоднократно менялась. Тем временем общедомовое имущество на территории расхищается, частично возведенные строения разрушаются. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к завершению строительства не принимается.



Указанная ситуация получила распространение в СМИ и социальной сети. Ранее Председатель СК России поставил ее на на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном следственном управлении продолжается расследование уголовного дела.



Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин вновь затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Ивановича Колбасина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а также о проделанной работе по восстановлению прав участников долевого строительства.



Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", сообщает пресс-служба Информационного центра СК России.

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