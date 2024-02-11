Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в гостиничном комплексе в Тольятти

35

В ночь с 10 на 11 февраля 2024 года в гостиничном комплексе, расположенном в Автозаводском районе города Тольятти, произошел пожар. По предварительным данным, в результате пожара есть пострадавшие, которые доставлены в медицинское учреждение.



По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Самарской области организована доследственная проверка.



Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Колбасину А.И. возбудить уголовное дело и представить доклад.



Расследование уголовного дела будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СКР Самары.

Фото: пресс-служба СУ СКР Самары