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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самарской области подвели итоги первого этапа выдвижения кандидатов на должность губернатора

26 июля 2024 13:40
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В Самарской области подвели итоги первого этапа выдвижения кандидатов на должность губернатора

Эксперты по общественному контролю внимательно следят за каждым шагом претендентов на пост главы региона и активно взаимодействуют с членами избирательной комиссии. В рамках общественного наблюдения за выборами состоялся круглый стол.

В повестке дня - подведение итогов первого этапа выдвижения претендентов на пост руководителя Самарской области, депутатов думы Новокуйбышевска восьмого созыва, а также депутатов собраний представителей в отдельных сельских поселениях региона.

Период приема документов для регистрации кандидатов на должность губернатора завершен. Их предоставили семь человек от различных политических партий, пишет Сова.

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