В Самаре работает самый молодой УИК в России

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УИК расположен в Самарском университете (на Павлова, 1). Обстановка здесь соответствует статусу молодежного избирательного участка: граффити на стенах, музыка, воздушные шары и все о-о-очень быстро.



Член избирательной комиссии Камиля Закирова рассказала:

- Я учусь в юридическом институте, больше всего нравится государственное и административное право, и мне всегда было интересно избирательное право. Когда я узнала о возможности пройти обучение и стать членом УИК, я, конечно же, загорелась этой идеей. Я даже думаю, что после окончания университета продолжу работать в избирательной системе.

Атмосферу самого молодого избирательного участка в России дополняет соответствующий антураж: яркие граффити, мягкие разноцветные пуфы, воздушные шары, современная музыка и фотозона. Здесь к выборам относятся как к празднику. Председатель участка № 3045 Валентин Сульянов считает, что такой подход к выборам говорит о небезразличии молодого поколения к будущему страны:



- Очень важно, чтобы молодёжь была задействована в выборах. Она должна активно себя проявлять, быть не аполитичной, а именно вникать в процессы государственного права и всего остального и принимать непосредственное участие в жизни государства.

Оценили пришедшие голосовать и возможность сделать это в пятницу, освободив выходные дни. Жительница Самары Алёна Логинова поделилась:



- Очень здорово, когда можно проголосовать в рабочий день. Я работаю сама на себя. Поэтому мне очень удобно, тем более участок рядом с домом. Это очень хорошо.

Самый молодой избирательный участок, как и все другие в Самарской области, будет работать три дня: 17, 18, 19 сентября с 8:00 до 20:00. Всего в регионе сделать свой выбор смогут почти 2,5 миллиона человек, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО