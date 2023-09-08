На каждом избирательном участке работают независимые общественные наблюдатели

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Для обеспечения открытости и законности выборов на каждом избирательном участке находятся независимые общественные наблюдатели. Они контролируют ход голосования и фиксируют нарушения.



Около 2000 наблюдателей предварительно прошли обучение. Их деятельность контролирует общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в его состав вошли представители региональной Общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, самарского отделения ассоциации юристов России и представители СМИ.



Председателем общественного штаба стал член Общественной палаты РФ Павел Покровский, сопредседателями назначены президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и зав. кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского университета имени Королева Виктор Полянский.