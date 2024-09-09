Граждане, содержащиеся в учреждениях регионального УФСИН, приняли участие в выборах губернатора Самарской области

173

С 6 по 8 сентября в Самарской области прошли выборы губернатора.

Подозреваемые и обвиняемые, а также граждане, получившие наказания в виде ограничения свободы и принудительных работ, смогли реализовать свое избирательное право и отдать свой голос кандидату. В голосовании участвовали следственные изоляторы №1, 2, 4, помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, областные соматическая и туберкулезная больницы, а также исправительный центр и участки, функционирующие как исправительный центр. Кроме того, смогли проголосовать граждане, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Все нормы соблюдения избирательных прав были проверены начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым, Уполномоченным по правам человека Ольгой Гальцовой, заместителем прокурора региона Дмитрием Цымловым и членами ОНК, которые осмотрели участки для голосования перед выборами, а также 7 сентября посетили следственный изолятор №1. По итогам мониторинга нарушений избирательных прав не выявлено.

Граждане были заранее проинформированы о предстоящих датах голосования, они изучили наглядные материалы. Свое право на голосование изъявили все содержащиеся в подведомственных учреждениях регионального УФСИН, в том числе лица из других субъектов Российской Федерации, в которых проводились выборы.