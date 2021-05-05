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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала участие в праймериз

5 мая 2021 10:40
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Глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала участие в праймериз

"В этом году проходят выборы федерального и регионального уровней. В сентябре нам предстоит выбрать депутатов, которые будут представлять интересы самарцев в Государственной Думе Российской Федерации и в Самарской Губернской Думе. Занимая пост Главы города, я являюсь членом регионального политического совета партии «Единая Россия» и не могу остаться в стороне от этих важных процессов.
Своим участием в праймериз я хочу поддержать партию «Единая Россия» . Хочу, чтобы максимальное число людей узнали, что предварительное голосование - это открытая, прозрачная процедура, в ней может принять участие любой гражданин с активной позицией, не равнодушный к судьбе своей территории. Все зависит лишь от того, насколько кандидат погружен в повестку и понимает проблематику, которая действительно волнует людей. Предварительное голосование очень важно для выстраивания диалога с жителями еще до начала избирательной кампании".

Теги: выборы Лапушкина праймериз

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