Дмитрий Азаров поздравил Вячеслава Федорищева с победой на выборах Губернатора

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Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров опубликовал новый пост. На этот раз — с поздравлениями новому руководителю региона.

— Поздравляю Вячеслава Андреевича с избранием на должность Губернатора! Желаю успехов в работе на благо Самарской области и сообща с жителями добиваться дальнейшего процветания региона! — подписал снимок Дмитрий Азаров.

Внеочередные выборы губернатора Самарской области прошли с 6 по 8 сентября 2024 года. Необходимость с них возникла после ухода в отставку Дмитрия Азарова 31 мая 2024 года. Его пост сначала с приставкой врио, а по итогам выборов на постоянной основе занял Вячеслав Федорищев. За него проголосовало чуть больше миллиона избирателей (79,56%), пишет 63.ру.