Затраты на материалы для отделки квартир выросли почти на 13% за год

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Материалы для отделки квартир за 2024 год по России в среднем стали дороже на 12,8%. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на аналитиков Infoline.

Динамика роста цен составила 11,1% в Санкт-Петербурге (до 10,3 тыс. руб. за 1 кв. м) и 14,8% в Москве (до 9,7 тыс. руб. за 1 кв. м.).

По данным Infoline, стоимость сухих строительных смесей в Москве за 2024 год выросла на 25,9%, сантехники — на 17,6%, напольных покрытий — на 13,2%, электрики — на 9,6%, обоев — на 8,4%, керамической плитки — на 7,1%. На рост цен материалов повлияли инфляция, повышение стоимости сырья, транспортных издержек, зарплат. При этом тарифы на железнодорожную перевозку за год выросли на 15%, а на автомобильную — на 20%.

Эксперты отмечают, что цены на материалы растут, несмотря на сокращение спроса. За прошлый год количество их покупок снизилось на 4%, подсчитали в "Платформе ОФД". Гендиректор платформы Дмитрий Батюшенков отметил, что в настоящее время основные покупатели продукции для отделки — владельцы квартир в новостройках. Однако объем сделок на первичном рынке недвижимости снижается из-за высокой стоимости ипотеки, пишет Смотрим.