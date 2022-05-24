Заморозки ударят по европейской части России в ближайшие дни.

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Они ожидаются в Московской, Тверской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Воронежской, Саратовской и Нижегородской областях, а также в Башкортостане, Мордовии и других регионах европейской части России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он объяснил, что заморозки наблюдаются из-за циклона – происходит заток холодных воздушных масс.

Вместе с тем, по словам метеоролога, такая ситуация не угрожает плодовым деревьям. Если бы сейчас шло их активное цветение, то такие температуры могли бы навредить. Нет опасности и для зерновых культур, заключил Вильфанд.