Всероссийская перепись воробьёв стартовала с 9 августа

С 9 по 17 августа в России проходит Всероссийская перепись воробьев. Внести свой вклад в большой научный проект может каждый житель страны.

По данным ученых, воробьев становится меньше с каждым годом. Главными причинами этого называют исчезновение мест для гнезд. В современных домах и строениях нет щелей и укромных уголков для пернатых.

Из-за постоянной стрижки газонов семена, которыми питаются птицы, не успевают созреть, в итоге многие особи погибают от голода. Кроме того, от химикатов гибнут насекомые, что тоже является источником пищи для воробьев.

Акция помогает специалистам собрать сведения о численности воробьев на максимально возможной по размерам территории.

Все желающие могут построить маршруты для прогулки по местам, где могут обитать птицы. Это парки, скверы, зеленые зоны, детские сады и школы, а также частный сектор.

Россияне могут делать фото и видео стай воробьев и загружать данные на сайт переписи, пишет Смотрим.

Фото: Дильдина Светлана