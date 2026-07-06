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Володин сообщил о двойном росте числа оснований для выдворения мигрантов из РФ

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Володин сообщил о двойном росте числа оснований для выдворения мигрантов из РФ

Перечень административных правонарушений, наказанием за которые станет выдворение мигранта из России, будет расширен - число статей КоАП в нем увеличится более чем в два раза: с 22 до 45. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

"С учетом поступивших поправок количество статей КоАП, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, составит 45 - вырастет более чем в два раза", — написал он.

По словам Володина, изначально планировалось увеличить перечень с 22 до 43 статей КоАП. Так, соответствующие решение будет способствовать повышению общественной безопасности в стране и наведению порядка в миграционной сфере, пишут https://dzen.ru/a/aks9ZN2uBzqirJBV

Спикер Госдумы добавил, что на этой неделе планируется также выйти на принятие законов, направленных на регулирование вопросов трудовой миграции.

Ранее Володин объяснил причину расширения перечня оснований для депортации мигрантов.

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