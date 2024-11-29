Водителей такси могут обязать устанавливать видеорегистраторы в свои автомобили

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Группа депутатов и сенаторов от партии ЛДПР внесла в Госдуму на рассмотрение законопроект, который обяжет водителей такси устанавливать видеорегистраторы в свои автомобили. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Законопроект также обяжет размещать информацию о проведении съемки в салоне легковых машин, пишет Смотрим.

"Полагаем необходимым установить требование об осуществлении видеофиксации в салоне легкового такси и в сторону движения автомобиля в ходе выполнения перевозки пассажиров, а также о размещении в салоне информации о ведении видеосъемки", – отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отметили важность введения этого закона и привели в пример случай в Челябинской области, где пассажиры убили водителя такси. Документ призван организовать профилактику правонарушений и преступлений, а также обеспечить безопасность пассажиров в случае возникновения чрезвычайных ситуация.

Депутат Госдумы Евгений Марков рассказал РИА Новости, что введение видеорегистраторов может повлиять на цену заказа такси, однако "безопасность людей должна быть на первом месте".