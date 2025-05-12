Весенние заморозки в России уничтожили 12% посевов сахарной свеклы

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В апреле и мае заморозки нанесли вред посевам сахарной свеклы на площади более 120 тысяч га. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на председателя правления Союза сахаропроизводителей РФ (Союзроссахар) Андрея Бодина.

По подсчетам аграриев, от последствий перепадов температур уже пострадало 120 тыс. га сахарной свеклы из более 1 млн га посеянных. В наибольшей степени от заморозков пострадали посевы в Белгородской и Липецкой областях. Кроме того, о гибели этой овощной культуры на площади 2,5 тысяч га заявили власти Курской области. В связи с этим Бодин отметил, что в ближайшее время ожидается пересев.

"Конечно, будет пересев, семена у нас для этого есть. Сейчас на местах идет обследование ситуации", – заявил Бодин.

Он добавил, что рисков для урожая и обеспечения страны сахаром нет.

Вместе с тем южные регионы России могут потерять до 50% урожая абрикосов, персиков, черешни и сливы Ставропольского края. В меньшей степени от низких температур пострадали яблони и груши – их потери могут составить до 40%.

В свою очередь руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Татьяна Губина рассказала "Известиям", что заморозки отразились и на производителях картофеля. По ее словам, сезон появления молодой картошки ожидался раньше времени, поскольку была очень теплая весна, однако сейчас он стартует среднестатистически.