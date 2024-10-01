В Ярославле из зоопарка украли кенгуру

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По факту хищения кенгуру из зоопарка в Ярославе возбудили уголовное дело. Об этом 30 сентября сообщили в УМВД России по Ярославской области.

«По факту хищения животного из зоопарка г. Ярославля следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что по делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

Кенгуренок по имени Крош пропал из столичного зоопарка в ночь на пятницу, 27 сентября. Представители зоопарка заявили, что самостоятельно животное не смогло бы выбраться.

По неофициальной информации, в момент хищения в зоопарке не работали камеры видеонаблюдения, пишут "Известия".

Фото: pxhere.com